Atualmente no quarto lugar da I Liga, com 32 pontos, o líder ‘leonino’ assumiu a preocupação com a possibilidade de 2019/20 ser a pior época de sempre do clube [em 2012/13 terminou em sétimo, a 36 pontos do campeão FC Porto, com 10 derrotas num campeonato com 16 equipas].

“Claro. Dobrámos para a segunda volta. Independentemente das condicionantes, de forma objetiva e fria, é uma primeira volta má. Temos 45 pontos pela frente e temos de conquistá-los. A história é o que é. Muitos lembram-se do sétimo lugar. Mas olho para cima e não para baixo”, vincou.

Apesar de tudo, Varandas termina a primeira parte da entrevista assinalando que o clube está em melhor situação desde que chegou à presidência.

“Hoje, com todo o ruído que possa haver, com toda a desilusão que tem havido no futebol, o Sporting está melhor do que há 16 meses? Não. Está muito melhor. Muito melhor”, concluiu.