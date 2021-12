O emblema poveiro, penúltimo classificado do campeonato, estava há alguns dias a negociar rescisão do contrato com o treinador, mas só hoje formalizou que ia abdicar dos serviços de António Barbosa.

“A equipa técnica constituída por António Barbosa, Henrique Esteves e João Morais foi dispensada das suas funções. Seguir-se-á a constituição de nova equipa técnica, a revelar oportunamente”, pode ler-se num curto comunicado publicado pelo Varzim nas redes sociais.

António Barbosa tinha sido contratado a meio da época passada, como sucessor de Miguel Leal, tendo conseguido evitar a descida de divisão da formação nortenha.

Esta temporada, no campeonato, a equipa só conseguiu somar sete pontos em 13 jornadas, fruto de apenas uma vitória e quatro empates, tendo o recente desaire (1-0), frente ao Casa Pia, ditado o fim do percurso de António Barbosa no comando do Varzim.