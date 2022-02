Aos gritos, em uníssono, de “Vítor chegou! Vítor chegou! Vítor chegou!”, o técnico de 53 anos teve a primeira receção no aeroporto internacional de São Paulo, onde viu as primeiras bandeiras e ouviu os primeiros cânticos de entusiasmo pela sua chegada.

“É por isto mesmo (os adeptos), a sua paixão e a emoção” que o luso disse ter aceitado o repto de ir treinar para o Brasil, elogiando o “grande clube” que vai orientar num “campeonato competitivo com bons jogadores”.

“Conheço muitos dos jogadores (do Corinthians) e vim porque acredito que têm qualidade. Acredito no projeto e agora temos de começar a trabalhar para perceber especificamente o que tenho (à disposição)”, disse aos jornalistas, à sua chegada.

Vítor Pereira vai substituir Sylvinho, que deixou o Corinthians no início de fevereiro.

No fomingo, vai assistir ao jogo com o Bragantino, mas a sua estreia no banco deve acontecer somente em 05 de março, em casa frente ao São Paulo, num dos dérbis do campeonato paulista, no qual lidera o Grupo A, com quatro pontos de avanço para o Guarani.

“Claramente que é um clube muito grande, de uma ligação mundial com a história, que está à procura de voltar a vencer. E esse é o desafio. Podemos prometer que vamos dar tudo de nós, vamos viver o clube com paixão, com compromisso total e dar o melhor para a equipa ser competitiva. E vamos ver se com o tempo podemos dar alegrias aos nossos adeptos”, disse, aos meios do clube, já a caminho do hotel.

Na sexta-feira, no Porto, revelou o desejo de ter uma equipa “agressiva e dominante”, recordando que esse é o seu “ADN enquanto treinador”.

Sem clube desde que deixou os turcos do Fenerbahçe, no início de fevereiro, Vítor Pereira, de 53 anos, assume o comando do ‘timão’, tornando-se o terceiro treinador português em clubes do Brasileirão, juntando-se a Abel Ferreira (Palmeiras) e Paulo Sousa (Flamengo).

Campeão pelo FC Porto em 2011/12 e 2012/13, Vítor Pereira vai treinar no sexto país da carreira, depois de passagens pelos sauditas do Al-Ahli Jeddah, pelos turcos do Fenerbahçe, pelos gregos do Olympiacos, pelos chineses do Shanghai SIPG e pelos alemães do Munique 1860.

RBA // PFO

Lusa/Fim