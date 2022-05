Yates, de 29 anos, cumpriu os 9.200 metros de percurso em Budapeste em 11.50 minutos, três segundos mais rápido do que o camisola rosa e cinco para outro neerlandês, Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), terceiro. O português João Almeida (UAE Emirates) foi 11.º, a 18.

Nas contas da geral, Mathieu van der Poel lidera com 11 segundos de vantagem para Yates, com Dumoulin a 16 segundos e Almeida a subir três posições para 11.º, a 29 da liderança.

No domingo disputa-se a terceira etapa, última em solo húngaro antes de um dia de descanso para o pelotão viajar para Itália, com 201 quilómetros entre Kaposvár e Balatonfüred, com uma chegada ao ‘sprint’ como desfecho expectável.