“O consórcio Vanguard Properties e Amorim Luxury adquiriu hoje à Gesfimo os ativos imobiliários do Fundo da Herdade da Comporta. Estes ativos, denominados Comporta Dunes e Comporta Links, totalizam cerca de 1.380 hectares de área de desenvolvimento e floresta”, lê-se na nota de imprensa.

Segundo o comunicado, “fica, assim, concluído um longo trabalho de negociação e formalização do processo de aquisição que vai permitir o desenvolvimento de toda uma região, criando emprego, oferta turística de altíssima qualidade, tudo num contexto de respeito pela vida, pelos ecossistemas, e pela sustentabilidade futura”.

Na mesma nota, o consórcio vencedor do processo detalha que “a escritura pública foi celebrada nas instalações da Deloitte Consultores, entidade que supervisionou o processo concursal iniciado em agosto de 2018”.

A assinatura esteve marcada para 28 de outubro, mas acabou por ser adiada para hoje, segundo disse nessa altura fonte oficial à agência Lusa. O atraso esteve relacionado com o facto de estarem a ser “finalizados os procedimentos relacionados com as servidões administrativas”, ou seja, limitações em favor de outras entidades, na região, salientou a mesma fonte.