Foi a Efanor, o maior acionista da Sonae Capital, com 62,78%, que propôs Ângelo Paupério para a administração da empresa, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no início de novembro.

Os acionistas da Sonae Capital irão agora deliberar sobre a escolha, sendo que, na mesma reunião, será votado o alargamento “do número de membros do Conselho de Administração, para o mandato em curso (2018/2020), de nove para 10″.

Os detentores de participações da sociedade irão ainda votar uma alteração de estatutos para permitir este alargamento.

“Condicionada à aprovação das propostas apresentadas nos pontos anteriores, propõe-se que seja eleito para integrar o Conselho de Administração, até ao termo do mandato em curso (2018-2020), o senhor engenheiro Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério por considerar, com base nos requisitos definidos pela sociedade, que este possui o perfil, conhecimento, curricula e experiência adequada à função a desempenhar”, lê-se na mesma nota, enviada pela Efanor ao presidente da mesa da assembleia-geral da Sonae Capital.