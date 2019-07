A medida, que integra o diploma que procede a alterações a vários códigos fiscais, resultou de uma proposta do PS e foi bem recebida por advogados e solicitadores por pôr fim a um entendimento da Autoridade Tributária e Aduaneira que, em março de 2018, publicou uma informação vinculativa onde travava o acesso dos proprietários à informação matricial dos terrenos confinantes, invocando o dever de sigilo.

Em declarações à agência Lusa, António Gaspar Schwalbach, vogal da Ordem dos Advogados, criticou aquele entendimento da AT por, no limite, pôr em causa o cumprimento do direito de preferência perante a venda do terreno (prédio rústico) uma vez que, sem a consulta da caderneta predial, não era possível identificar os proprietários dos terrenos confinantes.

Este problema que, afirmou, estava a ser acompanhado pelas ordens dos Advogados e dos Solicitadores e Agentes de Execução, fica resolvido com o aditamento ao Imposto Municipal sobre os Imóveis cujo Código passa agora a determinar que “os advogados e solicitadores podem, no exercício da sua profissão, ter acesso à informação constante das cadernetas prediais, sem que se lhes possa opor o regime da confidencialidade”.

Esta norma prevê, no entanto, duas condicionantes: impõe deveres de confidencialidade aos advogados e solicitadores face à informação que consultam e determina que para haver consulta é necessário que envolva “matéria relacionada com o interesse efetivo dos respetivos clientes”.