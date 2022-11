Este será o maior corte de pessoal na história da empresa, que tinha cerca de 1,6 milhões de trabalhadores em todo o mundo no final de 2021.

No entanto, uma parte significativa do pessoal é constituída por trabalhadores sazonais, recrutados em períodos de maior atividade, nomeadamente na época do Natal.

Os cortes vão centrar-se na divisão de vendas a retalho, nos recursos humanos e na organização de dispositivos da Amazon, segundo o New York Times.

Contactada pela AFP, a Amazon não reagiu de imediato à informação sobre os despedimentos.

A Amazon tinha indicado há duas semanas que ia fazer uma pausa na contratação devido à incerteza na economia.

Recentemente, outras grandes tecnológicas como o Twitter e a Meta também anunciaram reduções de pessoal.

Na passada quarta-feira, a Meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, anunciou que vai despedir cerca de 11.000 trabalhadores.