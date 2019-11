De acordo com o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação do INE, em outubro o valor médio de avaliação bancária realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação fixou-se em 1.304 euros/m2, mais cinco euros do que no mês anterior.

A nível regional, as maiores subidas registaram-se no Algarve e na Região Autónoma dos Açores (1,4%), tendo a única descida acontecido no Alentejo (-0,2%).

Em comparação com o período homólogo, o valor médio das avaliações cresceu 7,6%, destacando-se o Norte com a taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações (9,0%) e o Alentejo com a menor (3,5%).

O valor médio de avaliação dos apartamentos foi de 1.389 euros/m2, aumentando 8,8% relativamente ao mês homólogo de 2018, tendo o valor mais elevado sido observado na região do Algarve (1.732 euros/m2) e o mais baixo no Alentejo (1.071 euros/m2).

Face a setembro, o valor para apartamentos subiu 0,3%, com o Algarve a apresentar a maior subida (1,6%) e a Região Autónoma dos Açores a maior descida (-3,1%).