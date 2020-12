O governador do Banco de Portugal (BdP) respondia à deputada do CDS-PP Cecília Meireles, na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), acerca de denúncias da OCC acerca de possíveis incentivos à falsificação de contas de empresa por parte da banca, de forma a permitir o acesso a apoios implementados na sequência da pandemia de covid-19.

"Obviamente que essas situações preocupam a senhora deputada Cecília Meireles e preocupam o supervisor. Havendo a possibilidade de o demonstrar, com certeza que atuaremos", assegurou Mário Centeno.

Cecília Meireles referiu que segundo declarações públicas, "a senhora bastonária [Paula Franco] já tinha recorrido ao Ministério Público, e que já tinha enviado, para além da documentação inicial, documentação adicional".

"Eu acho que o Banco de Portugal não deveria ficar à espera que fosse concluído um inquérito no Ministério Público, acho que faria sentido que fizesse alguma coisa em relação a isto", disse a parlamentar do CDS-PP.

Em resposta, Mário Centeno afirmou que "todas as denúncias que chegam ao Banco de Portugal são respondidas".

"Na verdade, nada disso [envio das denúncias] aconteceu neste caso. Pelo menos até ao momento em que a senhora bastonária fez essas declarações públicas, que são, de facto, declarações públicas sérias", completou.

"Se elas tiveram seguimento no Ministério Público, podemos todos congratular-nos com isso, e quando o Banco de Portugal for chamado a prestar alguma declaração fá-lo-á com bastante à vontade", assegurou o governador.

Em agosto, a bastonária da OCC, Paula Franco, afirmou que os bancos estão a pressionar contabilistas para falsificarem declarações para permitir o acesso ao crédito.

Numa 'reunião livre' da OCC disponibilizada no YouTube e que foi noticiada pelo Jornal de Negócios, Paula Franco afirmou que os bancos estão "a pedir aos contabilistas para fazerem o 'jeitinho'" - referindo que é mesmo esta a expressão que está a ser utilizada em alguns casos - de passar declarações registando quebras de faturação superiores a 40%, de forma a acederem às linhas de crédito garantidas pelo Estado ao abrigo da pandemia de covid-19, cuja condição de acesso é precisamente esse limiar na quebra de faturação.

"Eu chamo à atenção aos contabilistas certificados que se vierem queixas destas para a Ordem dos Contabilistas Certificados, os casos serão levados a Conselho Disciplinar, serão consideradas falsas declarações e será considerado um erro grave do ponto de vista profissional", disse Paula Franco na 'reunião livre' da OCC.

A responsável afirmou ainda que esta situação está a acontecer também para "trocar de contabilistas" e "roubar clientes a outros colegas", algo que considerou "inaceitável" e "gravíssimo do ponto de vista profissional".

Relativamente à atitude dos bancos, Paula Franco classificou-a de "uma falta de ética enorme", não compreendendo como é que a banca, "que tem de assegurar o cumprimento das condições", permite tais situações.

A Lusa contactou a Associação Portuguesa de Bancos (APB), que assegurou desconhecer tais situações, afirmando que o setor se rege pela lei.

"A APB desconhece as situações identificadas pela Senhora Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, no entanto, gostaríamos de deixar claro que a atuação dos bancos se rege pelo cumprimento escrupuloso da lei", pode ler-se numa resposta enviada à Lusa.

A associação que representa o setor bancário adiantou ainda que "quaisquer condutas isoladas de colaboradores bancários" que se possam ter "eventualmente afastado das regras éticas e legais que norteiam a atuação dos bancos, serão certamente alvo de análise e aplicação das medidas adequadas, por parte das instituições".