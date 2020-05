“Queremos que o equilíbrio de género seja a norma agora e não uma revolução para lutar depois”, disse hoje a presidente do BCE, Christine Lagarde.

“Não devemos esquecer que o género é uma das muitas dimensões da diversidade que todos devemos valorizar. Devemos refletir a sociedade que servimos”, acrescentou a presidente do BCE.

Depois de não ter cumprido em 2019 os seus próprios objetivos, as novas metas do BCE incluem o preenchimento com mulheres de pelo menos metade dos novos cargos ou vagas.

O pessoal que não quiser declarar-se mulher ou homem não será incluído nas estatísticas.

O BCE tinha uma quota de diretoras sénior de 30% no final de 2019, acima da meta de 28%, mas a quota de mulheres em todos os cargos de direção era de 30%, abaixo dos 35% estabelecidos.