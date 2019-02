O 'chairman' do Montepio, Carlos Tavares, anunciou hoje que o BEM - Banco de Empresas Montepio, dedicado a financiar empresas com mais de 20 milhões de euros de volume de negócios, será lançado até ao final do primeiro trimestre.

O lançamento do BEM - Banco de Empresas Montepio estará finalizado até ao final do primeiro trimestre do ano, e "servirá as empresas do segmento médio e alto" com volume de negócios acima de 20 milhões de euros, afirmou Carlos Tavares, num encontro para a apresentação da nova imagem do Banco Montepio, que abandona a designação comercial Caixa Económica Montepio Geral.

De acordo com o presidente não executivo do Montepio, "este banco pretende ocupar um espaço que está vago na banca portuguesa", e terá 10 balcões especializados por todo o país com "serviços integrados de banca comercial e de investimento" dedicados às empresas.

O objetivo da criação deste banco é encontrar "fontes alternativas de financiamento, de mercado, capital de risco, que hoje as empresas, dado o grau de alavancagem que ainda têm, precisam urgentemente de ter disponibilizado", segundo o 'chairman' do Montepio.