As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt caiam 1,89%, 3,23% e 3,27%, enquanto as de Madrid e Milão se desvalorizavam 3,06% e 3,68%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:55 o principal índice, o PSI20, a cair 2,26% para 5.464,56 pontos.

Os investidores estão focados nas tensões entre a Ucrânia e a Rússia, depois do Presidente dos EUA, Joe Biden, e o assessor de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, terem advertido este fim de semana para a alta probabilidade de ocorrer um ataque "a muito curto prazo".

À medida que as tensões geopolíticas aumentam, o preço do petróleo sobe, no caso do Brent, de referência na Europa, estava a esta hora a subir 1,28%, para 95,65 dólares, novo máximo desde 2014.

Durante esta madrugada, o Brent chegou a ultrapassar a barreira de 96 dólares.

Num dia sem referências macroeconómicas relevantes, os investidores também estão atentos aos bancos centrais e às respetivas decisões de política monetária para combater as elevadas taxas de inflação, sobretudo nos EUA, onde esta disparou para 7,5% em janeiro, um máximo em 40 anos.

Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, participa hoje numa cerimónia que se celebra no Parlamento Europeu.

No mercado das dívidas soberanas, os juros faziam uma pausa, estando a cair, com exceção para os de Espanha, que estavam a subir para máximos.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na sexta-feira, com o Dow Jones a cair 1,43% para 34.738,06 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 2,78% para 13.791,15 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1339 dólares, contra 1,1350 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 94,86 dólares, contra 94,44 dólares na sexta-feira.