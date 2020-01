Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que frisou, porém, que na comparação com 2014, ano em que foi registado o menor valor de desemprego (6,8 milhões de desempregados) desde que o indicador é contabilizado, a população sem trabalho quase duplicou em 2019, crescendo 87,7% em cinco anos.

Tendo em conta os números por trimestre, a taxa de desemprego nos últimos meses de outubro, novembro e dezembro fixou-se nos 11%, numa queda de 0,8 pontos percentuais face ao trimestre antecessor, de julho a setembro.

Na comparação com o último trimestre de 2018, registou-se uma queda de 0,6 pontos percentuais, com a taxa de desemprego a atingir 11,6%.

Por outro lado, a população empregada (94,6 milhões de pessoas) cresceu 0,8% nos últimos três meses de 2019, em relação ao trimestre anterior, num aumento de mais 751 mil cidadãos com trabalho.

“Verificamos um aumento significativo (de postos de trabalho) ao longo do ano. Isso tem a ver com contratações em diversas áreas e uma reação do comércio a partir do fim do ano. Claro, devemos levar em consideração a sazonalidade característica do fim do ano. Precisamos esperar para verificar se essas pessoas permanecerão empregadas”, afirmou a analista do IBGE, Adriana Beringuy, citada pelo portal de notícias G1.