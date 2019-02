Aos 30 anos, o jovem empresário diz “não ter tempo” para lamentos e valoriza “cada segundo” da sua existência, materializando uma instrução paternal que lhe garantiu que “poderia ser aquilo que quisesse”.

Em entrevista à agência Lusa, no Porto, falou de uma adolescência “com muitas incertezas” até que um dia, aos 14 anos, ouviu José Mourinho, na sua apresentação como treinador do FC Porto, a afirmar: “tenho a certeza que no próximo ano nós vamos ser campeões nacionais”.

“Comecei então a pensar: se ele chega aqui e está a prometer com tanta certeza que vai conseguir uma coisa que ainda está para acontecer, então também consigo”, descreveu, explicando depois que passou a “estruturar o pensamento” de “eu não consigo” para o “eu vou conseguir”.

Mudado o “paradigma mental”, Bruno Osório passou a ver o seu mundo com outros olhos, interpretando que a “cadeira de rodas não seria um facto que retirava coisas, mas que poderia acrescentar algo”.

A questão era “perceber como o seria capaz de fazer”, precisou.

Numa entrevista intervalada com muitos sorrisos, fruto de quem se sente muito bem com a vida, o jovem empresário avançou até à faculdade onde se formou em engenharia informática, cimentando um percurso onde se viu a criar as “próprias empresas”.