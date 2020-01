“É seguramente o mais longe que o Governo está disposto a ir. […] Nós nunca poremos em causa nem a neutralidade carbónica e as questões ambientais, nem aquilo que é o processo de consolidação orçamental que, neste momento, finalmente entra na fase decisiva de redução da dívida pública”, afirmou Mário Centeno em declarações à agência Lusa.

Recordando que “a questão da alteração da fiscalidade no consumo da energia não estava nem no programa eleitoral, nem no programa de Governo”, Centeno sublinhou que a alteração introduzida na proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) aprovada na generalidade — uma autorização legislativa para permitir ao Governo criar escalões de consumo de eletricidade diferenciados, mas que está dependente de aprovação do Comité do IVA da Comissão Europeia — é uma demonstração de como o executivo, “de boa-fé, se aproximou das posições apresentadas por vários partidos”.

“O Governo já se moveu. Honestamente, sem nenhuma má-fé, sem nenhum problema, numa direção que nos parece não só compatível com a lei europeia e nacional (porque são diretivas que são transpostas para o país), como com o objetivo de preparar o país para o futuro, com menos dívida”, sustentou.

Para o governante, “a intransigência vem dos outros, que não se moveram do seu objetivo de uma alteração radical e irresponsável na fiscalidade da energia”, sendo agora “altura de os outros partidos se abrirem também a este argumento e deixarem-se de malabarismos retóricos que não fazem jus nem ao ambiente, nem às contas públicas e nem sequer à justiça social”.