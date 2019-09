A obtenção de autorização por parte de uma empresa para alargar o número de rescisões por mútuo acordo para além do número previsto na lei permite que os trabalhadores em causa possam beneficiar de subsídio de desemprego quando aceitam rescindir o seu contrato.

A CNT refere ainda ter sido informada, no início deste ano, de que o Novo Banco tinha solicitado a renovação do Estatuto Especial de Empresa em Reestruturação por um período de cais três anos (2019/2021).

“Devido à ausência de resposta, em 19 de julho de 2019, solicitámos por escrito que nos fosse fornecida uma série de informação, onde consta em primeiro lugar, o referido Plano de Reestruturação”, refere o comunicado, precisando que até “à “presente data” a CNT não obteve “qualquer resposta”, pelo que desmente e refuta “qualquer envolvência da CNT neste processo”.

Refira-se que, de acordo com a lei, entram na categoria de desemprego involuntário as rescisões por mútuo acordo com empresas que tenha sido declaradas em reestruturação após apresentação de “projeto que demonstre inequivocamente que a dimensão da reestruturação da empresa” determina a necessidade de ultrapassar o limite de rescisões amigáveis previstas na lei — e que, no caso de empresas com mais de 250 trabalhadores, é de 80 pessoas a cada três anos.

A CNT aproveita para relembrar que o GNB, aquando da sua criação em 04 de agosto de 2014, tinha 674 balcões, sendo que já encerraram 273 (-40,5%) até ao final do primeiro semestre deste ano.

No mesmo período, o número de trabalhadores, passou de 7.887 para 4.993 no final do primeiro semestre de 2019, o que traduz uma redução de 2.894.