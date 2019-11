As previsões de hoje, a dois anos, incluirão, além do PIB e inflação, uma série de outras variáveis macroeconómicas, entre as quais o défice.

O Governo português prevê, atualmente, que o défice se fique este ano pelos 0,1% do PIB, baixando para “défice zero” no próximo ano, enquanto nas suas últimas previsões incluindo este indicador – as de verão, divulgadas em maio passado – Bruxelas apontava para um défice de 0,4% este ano e 0,1% no próximo, também abaixo das expetativas do Governo.

As previsões económicas de outono da Comissão Europeia serão apresentadas em Bruxelas às 11:00 locais (10:00 de Lisboa) pelos comissários europeus dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, e do Euro, Valdis Dombrovskis — ainda em funções dado o atraso na entrada em funções do novo executivo comunitário liderado por Ursula Von der Leyen -, num dia em que o ministro das Finanças, Mário Centeno, está também em Bruxelas para presidir a mais uma reunião do Eurogrupo, da parte da tarde.