A jornalista frisou ainda que o financiamento dos media está a prejudicar o jornalismo, que, “infelizmente, não se faz sem dinheiro”.

“Há muito amor à camisola no jornalismo em Portugal e um grande sentido de missão, mas isso não chega”, disse Sofia Branco, destacando que a dimensão relacionada com o negócio pode ter "vários caminhos", nomeadamente um financiamento por parte de cidadãos e/ou fundações, para lá do modelo dominante, de cariz empresarial.

Segundo o Sindicato dos Jornalistas, a missão do jornalismo, de informar e escrutinar os poderes, está "sob ameaça – pelo desemprego, pela precariedade, pela excessiva concentração" e "as dificuldades de sustentabilidade do setor põem em risco a independência do jornalismo".

A conferência sobre o financiamento dos media contará, nomeadamente, com a participação do secretário de Estado do Cinema, do Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, deputados de vários grupos parlamentares, responsáveis e profissionais de diversos órgãos de comunicação social, nacionais e regionais, jornalistas, académicos e investigadores, contando também com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem caberá o encerramento dos dois dias de trabalhos.