Segundo se lê na edição de junho do Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), “até ao final de maio, o total de contratos celebrados no âmbito de concursos de empreitadas de obras públicas e reportados no Portal Base, atingiu os 760 milhões de euros, mais 21% que o verificado no ano passado”.

Esta subida deve-se à celebração do “contrato de empreitada de construção do Subtroço Alandroal — Linha do Leste, da linha de Évora, no valor de 130 milhões de euros”, justifica a AICCOPN.

Já os contratos de empreitadas celebrados em resultado de Ajustes Diretos e Consultas Prévias registaram, segundo aquela associação, uma descida de 37% até maio, comparativamente ao mesmo período de 2018, totalizando apenas 127 milhões de euros.

Na edição anterior deste barómetro, os concursos de obras públicas lançados até ao final de abril tinham aumentado 79% face ao mesmo período de 2018, para 1.469 milhões de euros, mas os contratos celebrados tinham registado uma descida de 12% para 589 milhões de euros.