De acordo com dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico europeu, o primeiro impacto das medidas de confinamento tomadas para conter a pandemia da covid-19 foi assinalado em março, quando os voos comerciais recuaram 44% na média da UE (passageiros, carga e correio) em comparação com o mesmo mês de 2019.

Com o confinamento em pleno e as alterações nas preferências de viagem, as quedas mais substanciais no número de voos comerciais na UE foram registadas em abril (-91,2% em comparação com o mesmo mês em 2019), maio (-89,8%) e junho (-84,2%).

Durante os meses de pico do verão, houve apenas uma recuperação parcial, com quedas de 63,5% em julho e de 53,4% em agosto, com novas descidas observadas em setembro (-58,7%) e outubro (-61,6%).

Portugal registou em abril um total de 1.600 voos comerciais (825 no aeroporto de Lisboa), um pico de 20.945 em agosto (dos quais 9.022 em Lisboa) e um recuo para 15.886 em outubro (7.411 no aeroporto de Lisboa), segundo o gabinete de estatísticas.