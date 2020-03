Na visita, esteve também o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, o qual sublinhou que a indústria têxtil e do vestuário portuguesa “tem capacidade” para responder às necessidades daqueles equipamentos.

“Temos a expetativa de que muito rapidamente as nossas empresas do setor têxtil e vestuário estarão a responder às necessidades do país”, referiu Siza Vieira, sublinhando que o Estado “espera comprar” às empresas nacionais.

O responsável do CITEVE, Braz Costa, admitiu que a produção nacional daqueles equipamentos poderá arrancar já na próxima semana.

Uma produção que, defendeu, “tem de ser cada vez mais profissional”, para que os equipamentos de efetiva proteção em vez de constituírem um perigo para a saúde de quem os utiliza.

Além disso, sublinhou que esta pode ser uma nova fileira para as empresas nacionais.

“Portugal pode ser o país melhor colocado para o desenvolvimento do conceito de moda de proteção individual”, referiu.