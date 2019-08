De acordo com o diploma publicada em Diário da República, com esta revisão são criadas a carreira de gestão e inspeção tributária e aduaneira e a carreira de inspeção e auditoria tributária e aduaneira para as quais transitam os funcionários de 10 carreiras do regime especial da ex-Direcção-Geral das Contribuições e Impostos (DGCI) e da ex-Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC), que são extintas.

Com este novo regime, os funcionário da Autoridade Tributária e Aduaneira (entidade criada em 2011 e que resultou da fusão da DGCI e da DGAIEC) voltam a ter vínculo por nomeação, sendo esta uma das reivindicações dos representantes dos trabalhadores quando o processo negocial arrancou, no início de março.

Segundo o diploma, a carreira de gestão e inspeção tributária e aduaneira está vocacionada para a administração e cobrança de impostos, ações de auditoria interna, entre outras funções, enquanto a carreira de inspeção e auditoria tributária e aduaneira se direciona para ações de inspeção externa e de auditoria tributária e aduaneira.

O novo regime determina a manutenção de seis carreiras especiais, nomeadamente a de investigador tributário economista, investigador tributário jurista, técnico de administração tributária adjunto do grupo de Administração Tributária, verificador auxiliar aduaneiro, secretário aduaneiro e analista aduaneiro auxiliar de laboratório.