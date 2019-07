“O conselho executivo anunciou hoje que adotou um processo aberto, baseado no mérito e transparente para selecionar o próximo diretor-geral”, indicou o FMI em comunicado.

A atual diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, apresentou a sua demissão no passado dia 16, com efeitos a partir de 12 de setembro, para presidir ao Banco Central Europeu (BCE).

“A pessoa que ocupe o cargo de diretor-geral deve ter um percurso excecional no domínio da política económica a um nível de alta responsabilidade”, precisa o FMI. Deve também ter “reconhecida carreira profissional”, demonstrar “capacidade de gestão e aptidão diplomática” para dirigir uma instituição de envergadura mundial e ser oriunda de um dos 189 países membros da organização.

O FMI exige ainda “conhecimento do FMI e das questões de política económica com as quais são confrontados os países membros da instituição na sua diversidade”, provas de capacidade de objetividade e de imparcialidade e aptidão para comunicar com eficácia.