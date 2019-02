Agora, em Glasgow, Portugal apresenta-se com 13 portugueses, com aspirações diferentes.

Na última edição dos Europeus de pista coberta, em Belgrado, em 2017, Nelson Évora voltou a ganhar o triplo (repetindo 2015), Patrícia Mamona a ser vice-campeã na mesma prova, enquanto no peso, Tsanko Arnaudov ficou à beira do pódio (4.º, com 21,08 metros), com Portugal a conseguir a segunda melhor pontuação de sempre (24 pontos).

Tarefa difícil espera os representantes nos 1.500 metros, já que Paulo Rosário e Emanuel Rolim apenas têm seis concorrentes com pior marca, apurando-se nove dos 30 inscritos para a final.

No que respeita aos concursos, qualquer dos atletas portugueses tem aspirações a atingir as finais (os oito melhores após a qualificação), sendo que Nelson Évora tem quatro atletas com melhores marcas do ano que ele, enquanto Patrícia Mamona vê duas atletas à sua frente no ‘ranking’, com Susana Costa em posição de ‘atacar’ a final.

Os dois lançadores do peso – Tsanko Arnaudov e Francisco Belo — são também candidatos à presença na final.