A tutela faz também um balanço do PAA, lançado em junho de 2019, apontando para a submissão de 6.315 candidaturas e de 117 contratos.

Segundo a mesma fonte, estão inscritos, até ao momento, 392 alojamentos na Plataforma do Arrendamento Acessível, o que representa uma média de quatro alojamentos registados e 1,2 contratos submetidos a cada dois dias.

O PAA foi lançado em junho de 2019 e visa “contribuir para a acessibilidade, segurança e estabilidade no arrendamento”.

Segundo o Governo, o PAA é um programa de médio prazo, que não tem “efeitos imediatos” e que se espera que “entre em velocidade cruzeiro dentro de ano e meio, dois anos”.

A meta do Governo é que ao fim desse período “cerca de 20% dos contratos de arrendamento firmados sejam feitos no âmbito do PAA”.

Ao aderirem ao programa, os senhorios beneficiam de uma isenção total de impostos sobre os rendimentos prediais, enquanto os arrendatários têm uma redução de, pelo menos, 20% do preço das rendas de mercado, que deve corresponder a uma taxa de esforço que se situe no intervalo entre 15% e 35% do rendimento médio mensal do agregado familiar.

O preço máximo de renda acessível pode variar entre 200 euros para tipologia T0 e 1.700 euros para T5, dependendo da posição dos 308 concelhos do país, que estão agrupados por seis escalões, em que apenas Lisboa está nos valores mais elevados, posicionando-se mais de metade dos municípios - 165 - no escalão com preços mais baixos.