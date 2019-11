Contemplando um investimento público de 816,4 milhões de euros, dos quais os referidos 558 são da responsabilidade direta do Governo Regional, estes documentos preveem, para 2020, um crescimento do investimento total de cerca de 51 milhões euros e um aumento no investimento direto no valor de 44,8 milhões de euros, na comparação com 2019.

Ao longo dos textos que acompanham o Plano e Orçamento, é referido pelo executivo regional que os Açores são uma região de "oportunidades", sendo necessário contudo "consolidar e fortalecer" o tecido económico regional.

Nesse sentido, o executivo, liderado pelo socialista Vasco Cordeiro, compromete-se a "aproveitar de forma eficiente" as dotações ainda ao dispor no atual quadro comunitário, para "para criar mais riqueza e mais e melhor emprego".

Haverá, ainda a nível comunitário, um "reinvindicar", por exemplo, da "manutenção de sistemas de incentivo ao investimento" e das taxas atuais de cofinanciamento.

As propostas de Plano e Orçamento para 2019 serão discutidas e votadas no final de novembro em plenário do parlamento dos Açores, onde o PS tem maioria absoluta.

O Plano e Orçamento para 2020 são os últimos apresentados pelo atual executivo socialista, já que em 2020 estão previstas eleições regionais nos Açores.