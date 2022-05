De acordo com a publicação, o partido no Governo já decidiu aceitar esta proposta, que foi apresentada por Rui Tavares, deputado único do Livre. A decisão implicará descer a taxa de IVA dos atuais 23% para 6%.

Num exemplo prático, uma caixa de 32 tampões, que hoje está no mercado por 4,89 euros, com a taxa reduzida passará a ter um valor de cerca de 3,99 euros.

Ainda segundo o Público, o Governo decidiu também aceitar as propostas do Livre para realizar um estudo sobre o impacto da menstruação no mercado de trabalho, a criação de cursos de formação nas áreas de Direitos Humanos, nomeadamente para as questões LGBTQI+, para agentes das forças de segurança, bem como cursos de formação em Direitos Humanos para quem presta funções no acolhimento de refugiados

Na semana passada, o Governo espanhol aprovou um projecto de lei que passa a considerar baixas por doença incapacitante devido a dores menstruais. Avançando no Parlamento, esta medida fará de Espanha o primeiro país europeu com esta medida.

Os deputados começam hoje a discutir na especialidade o OE2022, um debate que se prolonga até sexta-feira, dia para o qual está marcada a votação final global.