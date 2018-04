No Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), Governo e parceiros parlamentares – PCP, Bloco de Esquerda (BE) e partido 'Os Verdes' (PEV) – tinham-se comprometido com um défice orçamental de 1,1%.

"A previsão do défice para 2018 foi revista em baixa (0,4 pontos percentuais do PIB) para 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) face ao estabelecido no OE2018, em resultado de uma melhoria conjugada do crescimento económico e do emprego", explica o Governo no documento.

Em 2017, a economia portuguesa cresceu 2,7% e o emprego avançou 3,3%. O défice orçamental ficou nos 0,9% do PIB, sem a contabilização da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), operação que fez subir o indicador para 3%.