“Em agosto, o indicador de confiança dos consumidores aumentou, retomando o perfil de recuperação iniciado em maio, após a maior redução face ao mês anterior registada em abril. O indicador de clima económico aumentou entre maio e agosto, após ter atingido em abril o valor mínimo da série”, refere o INE.

Os resultados dos Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores hoje divulgados pelo instituto estatístico revelam que, “em agosto, os indicadores de confiança recuperaram em todos os setores, indústria transformadora, construção e obras públicas, comércio e serviços”.

O aumento do indicador de confiança dos consumidores em agosto resultou dos contributos positivos das perspetivas sobre a evolução futura da situação económica do país e da situação financeira do agregado familiar, bem como das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar.

Em sentido contrário, as expectativas relativas à realização de compras importantes registaram um contributo negativo.

“O indicador de confiança da indústria transformadora aumentou entre junho e agosto, de forma ligeira no último mês, após ter atingido em maio o mínimo histórico da série na sequência da queda abrupta registada em abril”, refere o INE, acrescentando que “o aumento do indicador refletiu o contributo positivo do saldo das apreciações relativas à evolução da procura global, enquanto as perspetivas de produção da empresa e as opiniões sobre os ‘stocks’ de produtos acabados contribuíram negativamente”.