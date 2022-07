O resultado líquido em Portugal foi de 85 milhões de euros, o que compara com 84 milhões um ano antes.

“O lucro em Portugal aumenta 17% versus resultado homólogo excluindo extraordinários (ganho de 23 milhões de euros com venda de créditos não produtivos e custos de sete milhões de euros com reformas antecipadas e rescisões voluntárias)” no primeiro semestre do ano passado, refere o banco detido pelo grupo CaixaBank.