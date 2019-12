“O investimento do XXI Governo nas Lojas de Cidadão ascendeu a 12,2 milhões de euros”, lê-se nos dados do executivo, enviados à Lusa, a propósito do evento que vai celebrar hoje os 20 anos destes espaços que reúnem serviços públicos e privados.

Atualmente existem 56 Lojas de Cidadão, uma das quais móvel, sendo que, nos últimos quatro anos, foram abertos 20 novos espaços.

Do total, 22 lojas são gerias pelos municípios.

Ainda este ano vai ser inaugurada uma nova loja no distrito de Leiria, segundo o ministério.

Em 2018 registaram-se 9.516.871 atendimentos nas Lojas de Cidadão, um número superior à média anual, que está fixada em 8.351.523.