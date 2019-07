O novo supermercado conta com 85 trabalhadores, sendo que o grupo investe 50 mil euros em cada funcionário, revelou a mesma fonte.

A Mercadona irá ainda ter perto de 50% de produtos com origem em Portugal, onde colabora com 300 fornecedores aos quais comprou 203 milhões de euros em produtos desde 2016, prevendo ainda adquirir 90 milhões de euros este ano.

Além da abertura de lojas, o montante que a Mercadona deverá aplicar em Portugal até ao final do ano contempla também um bloco logístico na Póvoa do Varzim, com 50 mil metros quadrados, e o desenvolvimento de um “centro de coinovação” previsto para Matosinhos.

Durante a cerimónia de hoje, o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, referiu que mais oferta representa mais confiança para os consumidores e “oportunidades” para os fornecedores portugueses.

Este “investimento importante vai crescer e tem uma ambição grande, que significa confiança no país. Em Portugal os consumidores precisam de uma nova oferta”, salientou Siza Vieira.

A Mercadona tem 1.636 lojas em Espanha e uma faturação de 24,3 mil milhões de euros.