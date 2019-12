O México garantiu na sexta-feira ter feito a maior descoberta de petróleo no país desde 1987 no campo de Quesqui, no estado de Tabasco, na costa do Golfo.

O chefe da empresa estatal de petróleo Petroleos Mexicanos, Octavio Romero, disse que o campo tem reservas provadas, prováveis e possíveis de 500 milhões de barris de crude. Romero disse que o primeiro poço foi perfurado em Quesqui em junho e está a produzir 4.500 barris por dia. O campo de 34 quilómetros quadrados está planeado para ter 11 poços e uma produção de 69.000 barris por dia em 2020 e 110.000 barris de petróleo diários em 2021, para além da produção de gás natural.