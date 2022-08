Em comunicado, a associação disse que, em julho, foram matriculados em Portugal 4.614 automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, ‘plug-in’ e híbridos elétricos, o que representa um crescimento de 17,9%, face ao mesmo mês de 2021.

Já no conjunto dos primeiros sete meses do ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros deste tipo totalizaram 31.655 unidades, o que traduz um aumento homólogo de 17,3%.

Apenas no que diz respeito a veículos ligeiros de passageiros novos elétricos, entre janeiro e julho verificou-se um aumento de 60,6%, comparativamente ao mesmo período do ano anterior, tendo sido matriculadas 8.892 unidades.

Quanto aos veículos ligeiros de mercadorias elétricos, ‘plug-in’ e híbridos elétricos, registou-se um crescimento de 150%, em julho, face ao mês homólogo de 2021, totalizando 45 unidades matriculadas.

Segundo a ACAP, em termos acumulados, este mercado atingiu 395 unidades matriculadas até julho, representando um crescimento de 213,5% face ao mesmo período do ano anterior.

Em julho, verificou-se um aumento de 168,8% nas matrículas de veículos ligeiros de mercadorias novos elétricos, comparativamente ao mesmo mês de 2021, enquanto entre janeiro e julho o crescimento foi de 233,9%.

Já no que diz respeito aos veículos pesados de passageiros e de mercadorias, verificou-se uma queda de 100%, em julho, uma vez que não foram matriculados veículos elétricos deste tipo.

Nos primeiros sete meses do ano, registou-se uma queda de 66,7%, tendo sido apenas matriculado um veículo pesado elétrico novo.