“A expectativa de um comerciante é sempre que seja melhor do que o ano anterior, porque o comerciante é um otimista por natureza”, afirmou à agência Lusa o vice-presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP), Vasco Melo.

De acordo com Vasco Melo, a ADBP já tem feito várias iniciativas no centro de Lisboa de forma a chamar as pessoas ao comércio tradicional.

“Temos feito já várias coisas, como o Mercado de Natal na Praça do Rossio e um outro mercado de diversos produtos, nomeadamente de produtos alimentares e artesanato, na Praça da Figueira”, salientou o dirigente, acrescentando que “a iluminação de Natal faz com seja atrativo” ir fazer compras à Baixa.

Já o presidente da Associação de Valorização do Chiado (AVChiado), Victor Silva, reconheceu que o comércio de rua está dependente de novas iniciativas, como a ‘Black Friday’, e admitiu que o desejado é que as vendas sejam sempre melhores do que no ano anterior.

“Em relação aos anos anteriores, como eles não foram bons, pior não se pensa que seja, porque o inverno começou com chuva e frio e isso é bom em alguma medida para o comércio”, disse à Lusa Victor Silva.