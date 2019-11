Em Portugal para dar início à preparação da Conferência dos Oceanos da ONU, que decorre em Lisboa em junho de 2020, Erik Giercksky disse, em entrevista à agência Lusa, que as projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para 2050 são de que a economia do mar cresça duas vezes mais rápido do que a da terra, aproveitando o potencial sustentável dos oceanos na exploração, por exemplo, de energia e alimentos.

“Isto definitivamente requer investimento [do setor privado] e é por isso que estamos atualmente a trabalhar com as principais instituições financeiras, para criarmos o que chamamos de ‘blue bond’, um fundo de investimento ‘azul’, que se destina apenas a investimentos sustentáveis”, explicou o responsável pela plataforma de ação Sustainable Ocean Business.

Segundo Erik Giercksky, “há tecnologia capaz de criar eficiência de forma mais rápida” usando o potencial dos oceanos, do que o da terra.

O responsável destacou a importância de fazer com que a criação de peixe em aquacultura passe dos atuais 0,1% da base de proteína disponível para 50%, uma vez que, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla inglesa), esta é uma forma sustentável de dar resposta às necessidades alimentares resultantes do aumento da população no mundo.

Também é necessário, disse, que a energia eólica ‘offshore’ passe também dos atuais 0,1% do total da produção de energia para “talvez 80%”, e que 100% do transporte marítimo seja feito com energia renovável, uma vez que representa 90% do total de transporte de mercadorias atualmente.

“Portugal, em particular, tem tido um papel de liderança nestas questões. Já vemos projetos pioneiros em aquacultura e a produção de energia eólica ‘offshore'”, realçou.