Em 2019, no total, Caixa Geral de Depósitos (CGD), Santander Totta, BCP, BPI e Novo Banco terminaram o ano com 30.201 trabalhadores, menos 990 face aos 31.191 com que terminaram o ano de 2018.

Apenas o BCP não registou uma diminuição no número de trabalhadores em Portugal, tendo passado de 7.095 funcionários em 2018 para 7.204 em 2019, um aumento de 109 pessoas.

A CGD, banco público, liderou as perdas de trabalhadores, ao contar com menos 575 funcionários face a 2018, passando de 7.675 a 7.100.

O Santander Totta perdeu 249 trabalhadores em 2019 relativamente a 2018, passando de 6.437 para 6.188.

Já o BPI também contou com menos trabalhadores em 2019 (48), tendo passado de 4.888 no final de 2018 para 4.840 no final de 2019.

O Novo Banco, que na sexta-feira divulgou os seus resultados (prejuízo de 1.058,8 milhões de euros), também registou uma diminuição anual no número de trabalhadores, verificando-se uma descida dos 5.096 trabalhadores no final de 2018 para os 4.869 no mesmo período de 2019.