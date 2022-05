“Não cremos que seja necessário um orçamento retificativo porque este terá vida curta”, apontou o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, em representação do CNCP, numa conferência de imprensa, em Lisboa.

Assim, os patrões garantiram que vão avançar com propostas para o Orçamento do Estado para 2023, reiterando não ser necessário um retificativo ao atual, embora sublinhem que este é pouco ambicioso.

Para o CNCP, a atual proposta não tem em conta a maioria absoluta do Governo de António Costa, nem os efeitos económicos e sociais da guerra na Ucrânia, que acrescem ao impacto da pandemia de covid-19.

“Com isto, não faz sentido que o orçamento não tenha sofrido adaptações e, por isso, a pouca ambição que lhe reconhecemos”, notou António Saraiva.

O presidente da CIP sublinhou ainda que, “muito brevemente”, começará a ser discutido o OE2023, defendendo que, assim não faz sentido, numa altura em que o orçamento de 2022 ainda não está aprovado, falar-se num retificativo.

Patrões defendem que proposta continua a ser pouco ambiciosa

“Efetivamente, o momento atual é marcado por uma conjuntura muito diferente daquela em que o país se encontrava no final de 2021. É um contexto mais difícil, que encerra várias incertezas. A proposta [do OE2022] continua a ser pouco ambiciosa em matéria de atenuação da carga fiscal”, afirmou Manuel Reis Campos da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), em representação do CNCP.

Para o conselho, a discussão da proposta na especialidade é uma “oportunidade” para introduzir as “necessárias alterações” a um orçamento que deve responder “à economia e às empresas”.

Além da CPCI, integram o CNCP as Confederações dos Agricultores de Portugal (CAP), do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Empresarial de Portugal (CIP) e do Turismo de Portugal (CTP).