“Normalmente, resulta. Já tenho algumas estratégias para criar empatia com eles: falar mais tecnicamente, (…) mostrar que sei o que estou a fazer, sossegá-los em relação às questões de paternidade, porque nesta profissão o professor e o pai misturam-se muito”, comenta.

Já os miúdos acham “normalíssimo” ter um professor homem. “Não acham nada estranho, nada, nada, nada. Acham divertido. Normalmente gostam bastante de mim, sou bem disposto, (…) sou muito disciplinador de sins e nãos, sem neutros, sem zona cinzenta e eles gostam disso, sabem sempre com o que podem contar, comigo. Não acham estranho que seja um homem. Aqui na sala têm o melhor de dois mundos, um professor homem e uma auxiliar, uma assistente de ação educativa, mulher”, reflete.

Também Joana Guerreiro recebe, “muitas vezes, a maioria das vezes”, uma reação de medo por parte dos passageiros do avião que vai pilotar.

“Sempre que posso e tenho oportunidade faço questão de me verem assim que chegam e quando saem, precisamente para quebrar esse estigma. Antes de entrarem estranham e, quando saem, já vão mais com os pés assentes no chão, mais convencidos, e o ‘feedback’ que tenho é positivo. Nota-se que estavam com uma expectativa bastante baixa e, no fim do voo, normalmente, há sempre uma palavra simpática. Dizem que até consegui estacionar bem o avião, [perguntam] se tenho força para voar o avião”, brinca.

A brincar a brincar, os estereótipos lá estão. “Sinto que tenho que provar que sou tão bom a desempenhar o meu papel como uma mulher”, desabafa José, o “cromo difícil da coleção”, não só para pais, como para colegas, que depositam nele “uma expectativa altíssima”.

Joana não sente essa pressão, porque, quando chegou à aviação, já as rotas se tinham aberto para as mulheres pioneiras. “Já é muito natural, aquilo que esperam de nós já é sabido. Somos formadas iguais aos homens, a nossa profissão é piloto e somos treinadas enquanto tal, sem qualquer distinção de ser rapaz ou rapariga”, garante.

“Caminhamos no bom caminho, já somos bastantes. Tem evoluído mais rápido do que eu estava à espera”, assume, otimista.

O “fascínio pelos aviões” vem de pequena, mas só depois de acabar o curso em Psicologia Social das Organizações é que Joana resolveu enviar candidaturas espontâneas para as áreas de aviação e aeroporto. Foi acolhida como assistente de bordo. “Seis meses depois estava a tirar o brevet”, conta.

Trabalhou e estudou ao mesmo tempo e pagou o curso do seu bolso. “Nunca deixei de ser assistente de bordo para tirar o curso, havia muitas faltas, havia muito trabalho de casa, muito trabalho de casa em sítios paradisíacos, que era o que custava mais, ver os meus colegas todos na boa vida e eu com os manuais atrás, a estudar, no quarto. É difícil, é dedicação, muita dedicação, e muito estudo”, recorda.

#cite40anospelaigualdade

Joana Guerreiro e José Bagulho são os protagonistas da campanha, representando quem exerce “profissões estereotipadamente ligadas ao mundo do trabalho do sexo diferente do seu”, apresenta Joana Gíria, presidente da CITE, em entrevista à Lusa.

“O acesso às profissões deve ser para pessoas, para todas as pessoas, independentemente do seu sexo, porque as profissões não têm sexo e qualquer mulher ou qualquer homem deve ter a sua autonomia na escolha, que deve ser respeitada”, sustenta.

“O mundo do trabalho é composto por homens e por mulheres, ainda não em igualdade, nas leis, sim, mas (…) pretendemos que se passe para aquilo que é a efetividade da igualdade”, realça Joana Gíria, recordando que “o talento está em todo o lado”.

Assinalando que “a educação é fundamental para que jovens raparigas e jovens rapazes determinem a sua vontade” na escolha do que querem ser, Joana Gíria considera que “não é preciso legislar a todo o vapor de cada vez que se nota que as coisas não chegaram àquilo que gostaríamos”, mas é preciso “pôr em prática e efetivar no terreno aquilo que a lei está a promover”.

Passados 45 anos do 25 de Abril, “muita coisa foi mudando, mas muita coisa pode mudar ainda”, resume a responsável pelo organismo da administração pública.

Atualmente, o princípio do salário igual para trabalho igual continua por cumprir, num país onde as mulheres recebem, em média, menos 22,1% do que os homens (segundo dados da Organização Internacional do Trabalho divulgados em março).

“Ao longo dos anos houve profissões que estiveram limitadas aos homens e muita atividade também limitada só para as mulheres. O estereótipo da mulher cuidadora e do homem provedor não tem sido fácil de desmistificar”, reconhece Joana Gíria, sublinhado que “a lei é igual para toda a gente, o que não significa que a mentalidade e o comportamento mudem ao mesmo tempo”.

Além disso, as profissões ligadas ao cuidado, mais exercidas por mulheres, “são menos bem pagas” e "há poucas mulheres, ainda, a exercer atividades muito bem remuneradas”, compara.

Para além da desigualdade remuneratória, Joana Gíria aponta desafios no acesso ao emprego e a cargos de topo. “Em Portugal (…) e no mundo, os homens continuam a exercer em maior número os cargos de chefia e tendem a escolher os seus pares”, o que “tem impacto na recolha de talentos” e no negócio das empresas, pois “há estudos que demonstram que onde há paridade há mais produtividade”, vinca.

“O mundo económico de alguma maneira tem-se vindo a adaptar, mas não com a velocidade que gostaríamos”, observa.

Para Joana Gíria, “o grande problema da discriminação radica fundamentalmente na questão da conciliação, porque efetivamente ainda esperamos que as mulheres sejam supermulheres”. Ora, insiste, é preciso chamar homens à esfera privada e chamar mulheres à esfera pública, promovendo assim uma partilha equilibrada das tarefas domésticas e dos cuidados familiares.

“Aquilo que nós esperamos das mulheres é que cuidem das crianças, dos ascendentes, das pessoas dependentes e que também tenham tempo para trabalhar e ser brilhantes naquilo que fazem”, diz. “Dos homens esperamos que sejam bons trabalhadores e produtivos, mas a sociedade não está à espera que sejam bons cuidadores”, compara.