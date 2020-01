Nas pensões entre 438,81 euros e 1.316,43 euros, o montante mínimo da atualização e de 3,07 euros, enquanto nas de 1.316,43 euros a 1.319,59 euros o aumento mínimo “é o necessário para a pensão atingir este último valor”.

A atualização anual das pensões tem como indicadores de referência a média da taxa do crescimento médio anual real do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos dois anos, terminados no terceiro trimestre do ano anterior àquele a que se reporta a atualização, e a variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), sem habitação, disponível em dezembro do ano anterior a que se reporta a atualização.

O valor apurado para 2020 baseia-se, assim, numa taxa de crescimento médio anual de 2,35% do PIB, apurada a partir das contas nacionais trimestrais do Instituto Nacional de Estatística (INE) e numa variação média do IPC de 0,24%.

Assinada pelos ministros das Finanças, Mário Centeno, e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, a portaria produz efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.