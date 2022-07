“Até 30 de junho, foram aprovadas e contratadas um total de 37 candidaturas, com um investimento total de 11,3 milhões de euros”, no âmbito dos projetos de “Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas”, inserida na componente “10 — Mar” do PRR, segundo um comunicado do Ministério da Agricultura e da Alimentação.

Os projetos foram apresentados na quarta-feira, no Ministério da Agricultura, em Lisboa, tendo como objetivo contribuir para melhorar as condições de segurança dos pescadores e para assegurar a redução das emissões de gases com efeito de estufa pelas atividades da economia do mar, até 2030.

“Este investimento é fundamental para a economia nacional, contribuindo de forma decisiva para tornar a fileira do pescado mais competitiva, mais empregadora e ambientalmente mais sustentável, contribuindo para uma eficiente transição energética e digital deste setor”, considerou, na ocasião, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

Das 37 candidaturas aprovadas, 27 visam a modernização de frotas, sete são do âmbito da indústria e três da Aquicultura.

Para o capítulo “Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas” do PRR está previsto um investimento total de 21 milhões de euros destinados ao setor privado.

Neste sentido, o Governo prevê abrir um novo aviso para apresentação de candidaturas até ao final do ano.