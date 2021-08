Num comunicado hoje divulgado, a Ageas refere que as receitas atingiram 22,2 mil milhões de euros, mais 11% que em igual período do ano passado.

Do total das receitas, 18,1 mil milhões foram provenientes do ramo vida, que registaram um crescimento de 9% face à primeira metade de 2020, adianta a empresa.

O grupo segurador observou “um forte desempenho comercial tanto na Europa como na Ásia”, afirma o comunicado.

A Ageas também forneceu uma primeira estimativa do impacto das inundações de julho no resultado líquido do grupo, designadamente de 55 milhões de euros (após impostos e líquidos de resseguro).

