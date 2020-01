De acordo com um comunicado divulgado pela estação do grupo Impresa, a SIC liderou em horário nobre com vários produtos de ficção e com programas de entretenimento de fim de semana, como por exemplo o “Quem Quer Namorar com o Agricultor” e o “Casados à Primeira Vista”.

O “Primeiro Jornal” e o “Jornal da Noite” terminam o ano a liderar todos os dias de semana, com 26,6% e 20,7% de ‘share’ respetivamente, e os programas de Cristina Ferreira a liderar manhãs, de João Baião nas manhãs de fim de semana e de Júlia Pinheiro nas tardes.