A taxa de desemprego aumentou para 6,5% em setembro deste ano, mais 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior, e deverá ter-se mantido nesse valor em outubro, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Continua o emprego muito forte, continua a haver mais criação de emprego do que pessoas em situação de desemprego, o que significa que a economia continua a criar emprego”, reagiu o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, em Bruxelas.

Falando aos jornalistas no final de uma reunião do Conselho de Competitividade da União Europeia, que reuniu na capital belga ministros destas áreas, o governante observou que, “obviamente, hoje em dia, a criação de emprego é menos vigorosa do que já foi em anos anteriores, na medida em que já houve uma redução para mais de metade da taxa de desemprego nos últimos quatro anos”.

“Mas o mercado de emprego está bom, as contribuições para a Segurança Social continuam a subir de forma muito significativa e dando também, por essa via, uma contribuição importante para a consolidação das finanças públicas”, argumentou Pedro Siza Vieira.