Célia Lopes referiu ainda que a proposta implica o patrão poder definir como é usado o banco de horas (se paga as horas extra ou não, quando o trabalhador goza as horas que fez a mais ou mesmo se as goza antecipadamente ficando a dever horas de trabalho à empresa).

Esta proposta da associação patronal do setor abrangeria os trabalhadores das empresas que são filiadas na associação – cerca de 130 mil – explicou a dirigente, mas poderia aplicar-se a outros trabalhadores por portaria de extensão.

Os trabalhadores abrangidos são os das empresas de distribuição, grandes supermercados e cadeias de distribuição especializadas (como FNAC, Sport Zone, Toys R’Us, Ikea, Decathlon, Sacoor).

O CESP realiza hoje um plenário nacional de dirigentes, delegados e ativistas sindicais das empresas de distribuição, sendo que depois os participantes têm marcada uma concentração frente à sede da APED, em Lisboa, pelas 16h30.