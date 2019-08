A ERC registou lucro de 38,3 mil euros no ano passado e a receita total líquida cobrada foi de 4,4 milhões de euros, resultando "essencialmente de verbas provenientes da transferência da Assembleia da República (1.681.648 euros), da cobra da taxa de regulação e supervisão (1.521.713,70 euros), da transferência relativa à participação nos resultados líquidos da Anacom de 2014 (1.000.000 euros), da aplicação da taxa por emissão de títulos habilitadores (89.760 euros) e da liquidação de coimas aplicadas em processos de contraordenação (56.666,67 euros), instaurados por decisão do Conselho Regulador", refere.

No relatório de regulação, a ERC apontava o facto dos encargos com a gestão da entidade terem aumentado exponencialmente desde a sua criação.

"Se, em 2007, no início da constituição da ERC, esta contava com aproximadamente 57 trabalhadores, o que envolvia uma despesa de 1.874.583 euros, em 2019 esta entidade conta já com 83 pessoas nos quadros, estimando-se uma despesa global com pessoal no valor de 3.785.313 euros", lê-se no documento noticiado pela Lusa esta semana.

Ou seja, "as receitas desta entidade provenientes do recebimento da percentagem que legalmente lhe cabe dos resultados líquidos anuais da Anacom encontram-se há vários anos fixadas em um milhão de euros, não tendo sido considerado o aumento das competências legalmente consagradas à ERC e os custos que as mesmas, indiretamente, envolvem e que justificariam uma atualização de tal montante".