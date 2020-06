De acordo com a Confidential Imobiliário, “tal reanimação fez com que o mês de maio reduza para 41% o declive face aos níveis de atividade registados no pré-covid (janeiro), numa clara recuperação face à queda de 53% que se observou em abril”.

Estes são os primeiros resultados do novo Índice de Volume de Vendas de Habitação, para acompanhar o comportamento das vendas de habitação em Portugal Continental, e que permitem já perceber o impacto da pandemia de covid-19 no setor.

Abril foi o mês com maior perda de atividade face a janeiro, embora se tenha notado uma redução das vendas logo a partir de fevereiro, com as transações a recuarem 6% face ao mês anterior.

Em março, essa descida agravou-se para 17%, quando foram adotadas as medidas de confinamento.

A maior retração verificou-se em abril, com uma descida de 53%.