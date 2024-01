Ter um bicho de estimação é como procurar ter um novo elemento da família, sendo certo que um animal é apenas afeto. Não existem conflitos, equívocos com maior ou menor importância, palavras que ficaram por dizer ou apenas mal escolhidas, na hora e sítio errado. Ter um bicho em casa – seja ele gato, cão, furão ou suricata – é estar disponível para aceitar mimos e atenções, viver horas de brincadeira.

O diretor da CRISTINA, o nosso hiper estimado Xavier Pereira, começou o ano com a entrada, em casa, de uma cachorra com sangue de Labrador. Deu-lhe o nome de Glória e preparou-se para tratar dela como quem tem uma criança em casa. Uma cadela pequena tem muitas exigências, durante o dia e durante a noite. Pode entreter-se a destruir uma parte ínfima ou gigante da casa, por isso precisa de atenção. Qualquer pessoa que imagine, assusta-se, é uma mudança de vida e tanto e, como se sabe, remendos em casas é um tormento. Quem mergulha de cabeça, com fé e amor, apaixona-se e aceita que os desastres da infância do animal são também uma fase a viver.

O meu cão despediu-se de nós em setembro. Foram quase 14 anos de uma relação incrível, embora os últimos dois anos, em que estava doente, tenham sido algo complicados. Quando nos chegou era uma bolinha com dois meses, tinha uma hérnia, precisou de ser operado. Apaixonámo-nos e fizemos dele membro da nossa família em poucas horas. De tal forma, que não me recordo de ter destruído seja o que for quando era pequeno, mas existem testemunhas do contrário e que me encaram com perplexidade: tu não te lembras?! Não, lembro-me de ele correr atrás de uma bola, de achar que a rua era sua, de ter uma personalidade distinta consoante estava comigo, com o meu marido ou com os meus filhos. Lembro-me de ser solidário quando eu adoecia, não saía perto de mim. Lembro-me...

Depois de setembro, a nossa luta tem sido esta: um novo cão? Um gato? Quando o nosso cão nos aterrou inesperadamente em casa, tínhamos duas gatas. Talvez esteja na altura de considerar de novo um felino. São muito diferentes de um cão, já se sabe, e, de certo modo, menos exigentes; não precisam de ir à rua, embora as nossas gostassem de saltar a varanda e passear no jardim do condomínio; não precisam tanto de atenção, ou talvez não na mesma medida. Enfim, quando nos habituamos a viver com um patudo, não há volta a dar, sofre-se horrivelmente com a sua morte, agradece-se os momentos vividos, mas, além da saudade, instala-se uma falta. Precisamos de um bicho. Precisamos desse amor incondicional. A Glória fará feliz a família do nosso diretor e nós encontraremos um outro amor, um novo membro da família. E no mês de fevereiro, tipicamente amoroso, talvez seja o ideal.