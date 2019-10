Há também algumas profissões, como os futebolistas ou os actores, que vivem de ser conhecidos e, portanto, também têm vantagem em estar naquelas fotos coloridas, duma nitidez perfurante.

Nasceu assim um mundo – podemos dizer, um ecossistema – constituído por aqueles que se querem mostrar e as publicações que os mostram. Sempre, é claro, em situações bonitas, em lugares maravilhosos, vestidos ostensivamente. Este jet-set de pessoas que se julgam significativas vende, e muito, a todas aquelas pessoas que gostariam de sê-lo.

O negócio cor de rosa é enorme, com tiragens que ultrapassam largamente as revistas do mundo real. Alimenta e alimenta-se da indústria do bem-estar – as roupas e acessórios “de marca”, as lojas chiques, os restaurantes “da moda”, os cabeleireiros “in”, as viagens tropicais – um mundo muito mais bonito do que o mundo real dos transportes suburbanos e do comércio de subsistência.

O filósofo espanhol Fernando Savater, num dos seus livros, não me lembro qual (já publicou 45) tece considerações sobre este fenómeno que o espanta: o sucesso das pessoas que são famosas apenas por serem quem não. Não fazem nada de notável nos campos das artes, das ciências ou da cultura; apenas o facto de serem elas é suficiente para lhes dar páginas e páginas nas revistas, horas e horas nos programas de tv cor de rosa. Internacionalmente, chama-se a isto “o efeito Kardashian” em referência à família dum “reality show” norte-americano. Savater morou numa época na casa ao lado de Isabel Presley, uma socialite espanhola. Em frente, num degrau de porta, sentava-se todos os dias uma velhinha. Savater perguntou-lhe o que fazia ali. “Estou à espera de ver a Isabel Presley”, respondeu ela. Mas porque queria tanto vê-la? “Porque ela é famosa”, foi a resposta.

No "society" abundam as mentiras, as traições, os enganos e o faz-de-conta, tudo mediatizado com a superficialidade de quem não pede contas à vida. Mas há limites. Atentar contra a vida de outrem é um deles. Havendo um crime, um caso de polícia puro e duro, o acontecimento passa directamente do mundo cor de rosa para o mundo real.

Foi o que aconteceu com Maria das Dores. O seu julgamento, para lá das dezenas de páginas nas revistas sociais, com todos os pormenores policiais (quanto pagou aos mandantes?) e estéticos (apresentou-se em tribunal com um saia-casado de marca e colar de pérolas) foi também notícia nacional. Não é frequente, no nosso país, uma mulher premeditar a morte do marido (embora maridos matarem mulheres, premeditadamente ou não, seja corrente; só este ano foram já 29). Recentemente, só Maria das Dores e Rosa Grilo entraram nesta lista. (Rosa Grilo, a mais recente, não é tida como socialite, portanto isso é outra história.)

Então, e quanto ao livro “Eu Maria das Dores me confesso”?

É escrito profissionalmente por uma ghost-writer [escritora fantasma] que ouviu Maria das Dores incontáveis horas e colocou tudo no papel com emoções controladas – dela e da autora. É provável que tenha amenizado algumas das considerações mais mundanas da condenada, mas mesmo assim surgem umas vinte situações em que o drama é ampliado pelo facto da protagonista não ter ido ao cabeleireiro ou ter a pele desidratada. A roupa “de marca” é um adereço permanente e as roupas da prisão um sofrimento inenarrável. Algumas considerações são muito fúteis, atendendo a que Maria das Dores se apresenta para demostrar profundidade de sentimentos.

A história, com flashbacks, descreve o que foi a vida dela, a sua perspectiva vaidosa e até arrogante, entre as origens desinteressantes e o sucesso social. Explica, mas não justifica – como expressamente diz – o acto que cometeu. Mesmo tirando o lado fotonovela, é evidentemente a história pungente duma pessoa que passou de jovem apaixonada a assassina destrambelhada.

Pode ser lido como um romance sem grande qualidade literária, cheio de lugares-comuns. As personagens são todas tratadas pelo primeiro nome, excepto o grande vilão da história, José Castelo Branco, o sumo sacerdote da vida socialite nacional.

Segundo relata Maria das Dores, a figura visitou-a dois dias depois de confinada em Tires, quando estava com carência dos seus cremes e não ia ao cabeleireiro há dias. Ele tratou-a por minha querida (conheciam-se razoavelmente), mostrou solidariedade e pediu para tirarem uma fotografia juntos. No dia seguinte a fotografia dela, assim desarranjada, saiu no jornal “24 Horas”. Uma traição que não perdoa e que, evidentemente, confirma o carácter da criatura.

Surpreendentemente, o filho David, que tão gloriosamente se tem mantido a seu lado, fala com simpatia de Castelo Branco. Talvez porque seja profissional de moda e precise da influência do sumo-sacerdote. Talvez pela ingenuidade de quem pretende parecer normal no meio de tanta desgraça.

Uma pergunta que se levanta automaticamente é, porque decidiu Maria das Dores mandar escrever este livro. Não pretende esconder ou minimizar o que fez e sabe que, além do marido e do filho mais novo, perdeu a sua classificação de socialite. Quando sair da prisão, daqui a dez anos, será uma figura tóxica que terá de recomeçar a vida noutro universo.

Talvez tenha vindo a público porque sentiu necessidade de se confessar, de ultrapassar uma etapa da sua vida e seguir em frente. Talvez, dirão os mais cínicos, porque ao assumir o seu arrependimento e “recuperação”, poderá eventualmente pedir uma redução de pena. Talvez porque por vaidade, sempre à tona, queira ser lembrada fora da cela.

O livro será lido com certeza pelas figuras do jet-set e pelo grande público apreciador do glamour e do crime. Para o outro grande público, que tem interesses literários ou existenciais mais sofisticados, não passará duma nota de rodapé.